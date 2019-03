Il papà di Piatek: "Vuole portare il Milan in Champions, dopo il 2023 si vedrà"

30/03/2019

Oggi il Milan non pensa minimamente a separarsi da Krysztof Piatek e anche l'attaccante polacco è dello stesso avviso ma il padre Wladislaw avverte: "Vuole portare la squadra in Champions poi, alla scadenza del contratto nel 2023, si vedrà . Vede il cambiamento come indispensabile per il processo di crescita. Ma se il Milan saprà stargli al passo, crescendo insieme a lui, diventa impossibile dire se e quando le strade si divideranno".

Quella del padre non è di certo una minaccia, il Milan e Elliott sono dello stesso avviso: prima si torna in Champions League e poi, passo dopo passo, di nuovo ai vertici. Ma le parole di Wladislaw Piatek a Sportweek la dicono lunga sulla forza d'animo e sull'ambizione del figlio: "Una volta, in allenamento al Cracovia, lo schierarono tutta la settimana con la squadra riserve. Lui non diceva niente. Alla domenica lo misero in campo a sorpresa: il Cracovia vinse 2-1 con una sua doppietta".



A chi gli fa notare che Piatek è arrivato in una big "solo" a 23 anni: "Gli ha fatto bene evitare il salto in una grande quando era troppo giovane. In questo modo ha sempre potuto giocare. Viceversa, avrebbe probabilmente fatto panchina, arrestando la sua crescita".