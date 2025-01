Il Milan vira su Gimenez: serve una offerta importante. Ma il no di Pavlovic al Fenerbahce complica i piani

Cambio di rotta nelle strategie del Milan sul mercato. I rossoneri proveranno ad anticipare l'arrivo di Santiago Gimenez, primo obiettivo per l'attacco per l'estate. La necessità di consegnare a Conceiçao una 'vera' prima punta è evidente, e così in Via Aldo Rossi si è deciso di fare un tentativo in queste ore con il Feyenoord per sondare la disponibilità degli olandesi a una eventuale cessione immediata del bomber messicano. Bomber che costa parecchio: non meno di 35-40 milioni di euro. Serve quindi l'autorizzazione da parte della proprietà per un affare da portare a termine esclusivamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'accordo con il 23enne messicano non sarebbe certo un problema: nei mesi scorsi era già stato chiaro. "Andare al Milan sarebbe un sogno" le parole pronunciate a una tv olandese.