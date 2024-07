Il Milan vicino alla richiesta dal Tottenham: Emerson Royal può arrivare

MANOVRE ROSSONERE

Gli Spurs chiedono sempre 20 milioni di euro, i rossoneri vogliono arrivare a 17 o a 18 come offerta massima

© Getty Images Il Milan e il Tottenham hanno ripreso i contatti per portare Emerson Royal, laterale destro di difesa brasiliano, in rossonero. Durante questi colloqui, secondo quanto riferisce sui social Matteo Moretto, giornalista di 'Relevo', si sarebbe arrivati a una riduzione della distanza economica. Sarebbero due o tre i milioni di euro di differenza, con gli Spurs che continuerebbero a chiederne 20. La proposta rossonera, quindi, sarebbe intorno ai 17/18 milioni di euro.

Il Milan avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage. Il contratto, per il laterale brasiliano, sarebbe un quinquennale (o quadriennale con opzione per una stagione in più) da 3 milioni di euro netti all'anno.