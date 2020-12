Il Milan va a fari spenti su Haaland. Trattativa complicata ma c'è la regia di Raiola

L'OBIETTIVO

Giovane (20 anni appena), talentuoso e con un futuro luminoso davanti. Ecco a voi Erling Haaland che dal Borussia Dortmund vorrebbe andare e via e che è cercato da mezza Europa. Ci sono tutte le big sul giovanissimo norvegese e ora alla corsa per poterlo strappare al campionato tedesco di iscrive anche il Milan. I rossoneri, a fari spenti, andranno piano piano all'assalto di Erling e l'amicizia con Hauge, al quale chiede spesso del Milan e dell'ambiente, è un incentivo per Paolo Maldini che con Elliot favorevole valuta l'operazione per la prossima estate. La regia, manco a dirlo, è di Mino Raiola che gestisce il giocatore.

Non sarà facile, quindi, per i rossoneri poter aver un giocatore di tale portata a Milanello, ma è anche chiaro che si dovrà pensare, e anche in fretta a un dopo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese per quanto ancora in piena forma e fondamentale nelle scelte di Pioli e nel gioco del Milan, si avvia a chiudere la carriera.

La proprietà ha da tempo messo in atto la valorizzazione dei giovani come cardine del progetto di rilancio della società.

Infine un particolare non certo trascurabile: non ci sarebbe la clausola di 75 milioni di cui tanto e spesso si parla. Nell’affare verrebbe inserito Leao che consentirebbe, quindi, di abbassare la parte relativa al cash.