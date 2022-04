Il Milan sogna il colpo Mahrez: Maldini e il nodo ingaggio

DALLA FRANCIA

L'algerino potrebbe essere il primo rinforzo di Investcorp

Riyad Mahrez è finito nel mirino del Milan. L'indiscrezione arriva dalla Francia e trova conferme in Italia con i rossoneri seriamente interessati all'esterno del Manchester City. L'algerino, compagno di nazionale di Bennacer, è in scadenza a giugno 2023 e quindi può essere un'operazione vantaggiosa a livello economica: costo del cartellino sui 40 milioni di euro. Per Footmercato c'è da battere la concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Psg. Getty Images

Presto per dire se Mahrez sarà il primo colpo di Investcorp, ma quel che è certo è l'interesse del Milan. Maldini e Massara stanno valutando la fattibilità dell'operazione. A livello tecnico pochi dubbi: Pioli ha bisogno di una forte ala destra dove ora si alternano Saelemaekers e Messias. Il primo è un po' in calo nell'ultimo periodo, mentre il secondo difficilmente verrà riscattato dal Crotone. L'algerino ha classe ed esperienza e con Guardiola è cresciuto ulteriormente. L'uomo giusto nel pieno della maturità calcistica per alzare ulteriormente il livello. Trentuno anni e pochi infortuni alle spalle, in stagione ha giocato 42 partite per un totale di 2597'.

Lo spiraglio per strapparlo ai Citizens è il contratto in scadenza giugno 2023 che abbatte e non di poco il costo del cartellino. Quaranta milioni di euro che non sono tanto di più da quelli richiesti dal Sassuolo per Berardi. Economicamente c'è da fare i conti con l'ingaggio di almeno sei milioni di euro a stagione, superiore al tetto salariale imposto da Elliott al momento. Con l'arrivo della nuova proprietà, che sembra imminente, la situazione, però, potrebbe cambiare. Per Investcorp sarebbe un ottimo biglietto da visita per i tifosi.