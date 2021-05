Il Milan anticipa Donnarumma: ora per Gigio c'è la Juventus

LO SCENARIO

Incontro nelle prossime ore con Raiola, ma il rinnovo è impossibile

Come in una partita a poker, ora è venuto il momento di scoprire le carte. Il Milan ha calato il jolly Maignan e tocca a Gigio Donnarumma e Mino Raiola uscire allo scoperto. L'addio del numero 99 è ormai certo, ma resta da capire quale sarà la sua prossima squadra che gli garantirà un contrato a doppia cifra (12 milioni di euro all'anno la richiesta) a cui si aggiunge una commissione di circa 20 milioni al suo agente. La Juventus sembra essere in pole position visto l'addio di Buffon, ma occhio anche a Psg e Barcellona.

Non c'è più spazio per il rinnovo con i rossoneri, ma Maldini e Massara incontreranno lo stesso tra oggi e domani Mino Raiola per mettere la parola fine su una trattativa che si è prolungata per mesi e mesi. Troppa distanza tra offerta e richiesta che non è stata colmata neanche con la conquista della Champions League. In via Aldo Rossi hanno valutato eccessive le richieste per il rinnovo e così hanno deciso di puntare su Maignan spingendo alla porta Gigio.

Anche i tifosi hanno iniziato a salutare Donnarumma sui social con un po' di rancore. Donnarumma che, secondo indiscrezione di calciomercato.com, aveva già comunicato l'addio ai compagni qualche giorno fa prima del match decisivo con l'Atalanta. Quello che è stato il capitano rossonero nelle ultime partite è pronto a fare le valigie e lasciare Milano, a parametro zero. Una sconfitta per tutti sotto questo punto di vista.