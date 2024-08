Il Barcellona vuole Rafael Leao, pronta l'offerta con contropartite per il Milan. Chiesa un'alternativa

LE VOCI

La societa catalana mette sul piatto 60 milioni di euro più contropartite gradite ai rossoneri. Nella lista dei candidati anche il bianconero e Coman

Il Barcellona vuole Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan è diventato un obiettivo dei blaugrana dopo che la trattativa per Nico Williams è sfumata, ma viste le difficoltà economiche del club blaugrana impegnato ancora oggi a ridurre il peso degli stipendi elevati (ultimo in ordine, Gundogan), l'operazione è tutt'altro che impostata. Il Milan è tranquillo forte del contratto con Leao appena rinnovato fino al 2028 e un prezzo fissato intorno ai 90-100 milioni di euro, ma i catalani vogliono un grosso colpo per rispondere al Real e il portoghese è uno degli obiettivi.

Lo riporta Mundo Deportivo spiegando la situazione. Il budget messo da parte dal Barcellona per l'acquisto nel ruolo è di 60 milioni di euro, gli stessi non utilizzati per Nico Williams. Per soddisfare il presidente Laporta, uno degli estimatori principali di Leao, e invogliare il Milan a sedersi intorno a un tavolo la dirigenza blaugrana avrebbe anche messo sul piatto diverse contropartite tecniche tra cui scegliere, alcune più che gradite ai rossoneri: Christensen, ma anche Ferran Torres, Inigo Martinez e Alejandro Balde.

La situazione resta comunque complicata a meno di clamorosi colpi di scena da parte dello stesso Leao, con fulmini a cielo più che sereno da questo punto di vista. Il club catalano si è messo al lavoro perché sa che con Jorge Mendes tutto è possibile, anche la situazione più calma può trasformarsi in poche rendendo realizzabile una operazione che sembra impossibile.

20 ago 2024

Pur essendo Leao il profilo giusto pensato dal Barcellona per portare fantasia e qualità al gioco di Flick, sempre secondo la stampa spagnola le alternative non mancano e tra queste c'è anche Federico Chiesa, ai margini della Juventus e in prezzo di saldo, circa 14 milioni di euro.

