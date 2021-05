Hauge e soldi: il Milan si inserisce nella corsa a De Paul

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri all'assalto del talento argentino. Recapitata l'offerta, ma la concorrenza è agguerrita

Dopo aver bloccato Maignan per catelarsi in caso di addio di Donnarumma, il Milan si muove per Rodrigo De Paul e prova a sbaragliare la concorrenza giocando d'anticipo. Stando alla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero infatti recapitato una prima offerta all'Udinese, che chiede 40 milioni per il suo talento, e messo sul piatto il cartellino di Hauge e soldi più eventuali altre contropartite individuate in Pobega e Brescianini, due giovani di qualità che potrebbero essere nelle corde del club friulano.

La trattativa non è che alle prime battute e l'Udinese avrebbe per il momento preso tempo in attesa di valutare altre proposte - De Paul piace da sempre a Juve e Inter e interessa a diversi club stranieri - e decidere poi con calma quale formula possa essere la più conveniente. Va infatti ricordato che fino alla scorsa estate i friulani non accettavano contropartite, decisione che la pandemia e la crisi economica potrebbe adesso modificare.

L'eventuale approdo di De Paul in rossonero, oltre che condizionato quasi certamente dalla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions, potrebbe trovare una sponda importante in Mino Raiola, da qualche tempo agente dell'argentino. A questo va aggiunta la questione Calhanoglu, il cui rinnovo, che pareva scontato, si è decisamente arenato. Il turco potrebbe alla fine decidere di interrompere i suoi rapporti con il Milan che, dunque, non ha perso tempo e ha cominciato da subito a cercare il suo sostituto. Inutile dire che De Paul sarebbe il giocatore ideale per Pioli e che la sua duttilità - gioca con ottimi risultati sia da trequartista che da mezzala - permetterebbe al tecnico rossonero diverse soluzioni di gioco. Ogni discorso è ancora decisamente precoce, ma intanto Maldini e Massara hanno mosso i primi passi e la palla è già passata all'Udinese e alla concorrenza.