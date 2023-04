Giroud, dopo il trionfo la firma: rinnovo di un anno a 3,5 milioni netti

13 gol in stagione, 27 in totale in rossonero: Olivier Giroud, nonostante vada per i 37 anni, è sempre più decisivo per i destini del Milan. Anche a Napoli, nonostante un rigore e un gol sbagliato, ha messo a segno la rete che ha portato la squadra di Pioli alla semifinale di Champions. La sua importanza è certificata dalla dirigenza che ha deciso di rinnovargli il contratto: Giroud oggi firma il rinnovo fino al giugno 2024 (con opzione verbale per il secondo anno) a 3,5 milioni di euro netti.