Fabregas cerca la via di fuga per il Milan: "Voglio giocare di più, ne ho parlato con Sarri"

30/11/2018

La trattativa per portare Cesc Fabregas al Milan, già a gennaio, non è più un mistero. Da Londra è arrivato un altro segnale: "Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe giocare di più", le parole del centrocampista del Chelsea. Lo spagnolo scalpita e chiede spazio,un posto da titolare che Gattuso gli può dare: per questo l'affare si può fare.



Intanto Sarri lo sta reinventando regista: "È un ruolo nuovo e sto crescendo. Non ci gioco da quando avevo 10-12 anni, ai tempi della Cantera del Barcellona. Devo imparare cose nuove, ma penso che posso dare il mio contributo anche in altre posizioni. È una soluzione che potrà essere adottata nel caso in cui la situazione sarà ancora questa. Io e Sarri abbiamo avuto una conversazione su questo tema".



No comment sulla trattativa con i rossoneri: "Non ho parlato con nessuno. È ovvio che se non avrò firmato il rinnovo, da gennaio posso accordarmi con chiunque e questo probabilmente attirerà tanti club. Resterò fino a fine stagione? Per adesso posso dire di sì". Ecco, per adesso. Parole che danno una spinta all'affare, Leonardo è pronto al colpo.