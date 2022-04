Eintracht salvo, scatta il riscatto di Hauge: il Milan incassa 12 milioni

MANOVRA IN USCITA

Il club tedesco ufficializza la permanenza aritmetica in Bundes e quello rossonero la cessione del norvegese

Mentre proseguono spediti i discorsi relativi al cambio di proprietà, in casa Milan si batte cassa sul mercato. Nel dettaglio, la salvezza aritmetica dell'Eintracht Francoforte ha fatto scattare infatti le condizioni per il riscatto obbligatorio di Jens Petter Hauge. Un colpo sostanzioso in uscita per Maldini & Co. Numeri alla mano, per l'esterno norvegese i rossoneri incassano 12 milioni di euro garantiti (2 milioni di prestito, più 8 di riscatto, 2 di bonus già raggiunti e 3 di bonus più complicati da centrare) più il 15% su una futura rivendita del giocatore.

Vedi anche Milan San Siro, futuro tra Milano e Sesto San Giovanni. Ma occhio alla variabile Investcorp

Arrivato la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto (obbligo a certe condizioni), con la maglia dell'Eintracht Jens Petter Hauge ha collezionato 18 presenze e due reti in Bundesliga e sette presenze e un gol in Europa League. Numeri certamente non straordinari, ma comunque interessanti per un classe '99 che a Milano qualche rimpianto l'ha comunque lasciato tra i tifosi.

Anche con la maglia rossonera, infatti, l'esterno norvegese ex Bodo/Glimt aveva dimostrato di potersi meritare qualche chance in più. Chance che Maldini & Co. sono comunque riusciti a monetizzare in qualche maniera, cedendo il calciatore in Bundesliga e portando nelle casse rossonere 12 milioni di euro nell'immediato da reinvestire sul mercato a caccia di rinforzi.