Dijks: "Un grande club come il Milan vuole pagarmi 20 milioni"

05/07/2019

"Un anno fa ero in tribuna all’Ajax ogni settimana e oggi un grande club come il Milan vuole pagarmi 20 milioni di euro. Non so cosa stia succedendo, vivo la vita con un grande sorriso". Parole e musica di Mitchell Dijks, terzino sinistro del Bologna (contratto fino al 2023). Nell'intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen Dagblad il 26enne dei Paesi Bassi rilancia quindi le voci sul forte interessamento del club di via Aldo Rossi. Dijks nella scorsa stagione in Emilia ha disputato 25 partite segnando una rete ed è cresciuto soprattutto dopo l'approdo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina felsinea: "La Serie A mi piace e chissà che il prossimo anno non sia in un club come il Milan".