De Ketelaere, Rebic e un centravanti: il Milan è già nel futuro

MANOVRE ROSSONERE

L'infortunio di Ibra costringe i rossoneri a valutare un inserimento davanti. Intanto il Napoli (e non solo) sonda Rebic e Maldini e Massara provano a stringere per l'esterno del Bruges

La prossima settimana sarà quella di Divock Origi, pronto a svolgere le visite mediche e a firmare con il Milan. Poi toccherà a Botman, per il quale è tutto fatto sia con il giocatore che con il Lille, e a Renato Sanches, un po' più complicato del difensore olandese ma comunque ancora ampiamente nei radar rossoneri. Il mercato dei campioni d'Italia è insomma entrato nel vivo e, con la prossima stagione anticipata a causa dei Mondiali invernali, è molto probabile che Maldini e Massara provino a stringere i tempi delle trattative per consegnare a Stefano Pioli una squadra praticamente completa già per i primi giorni di raduno. Completa, chiaramente, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite.

In attesa del passaggio di proprietà, che consentirà al club di via Aldo Rossi di riprendere subito in mano la questione rinnovi - Leao su tutti, ma non solo: in arrivo prolungamenti con ritocco dell'ingaggio per Kalulu, Tomori e Tonali -, gli uomini mercato del Milan si stanno muovendo su più fronti alla ricerca della soluzione giusta per l'immediato futuro. In queste ore il Napoli, che cerca un sostituto di Lorenzo Insigne e ha già parlato con l'Udinese di Deulofeu, ha sondato il terreno per Ante Rebic, uno dei probabili sacrificati del reparto offensivo rossonero. Il croato, finito un po' ai margini con l'esplosione di Leao, sembra destinato all'addio anche perché, su di lui, ci sono diverse squadra tedesche e della Premier. Insomma, Rebic è uno che ha mercato e potrebbe contribuire ad alimentare le casse rossonere. Dall'altro lato resta da capire quale sarà il futuro di Saelemaekers, ma intanto sta prendendo sempre più piede la pista che porta a Charles De Ketelaere, 21 anni compiuti da poco e stella indiscussa del Bruges.



Stando a quanto riporta calciomercato.com, il giocatore è particolarmente apprezzato da Ricky Massara e seguito con grande attenzione da Ibou Ba, le cui relazioni sul belga sono sempre state positive. Per età, fisico (è alto 1.91) e caratteristiche (sa giocare praticamente in tutti i ruoli dell'attacco) il profilo è considerato perfetto dalla dirigenza milanista che, nelle scorse settimane, aveva già avuto un primo contatto con il suo agente. Il Bruges è disposto a trattarne la cessione, ma il costo del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni. L'investimento sarebbe insomma di quelli importanti.

Importante, per forza di cose, dovrà essere la spesa anche per il sostituto di Ibra in attacco. Il Milan ha deciso di lasciare allo svedese la decisione sul suo futuro ed è disponibile a firmare un rinnovo per permettere a Zlatan di svolgere la rieducazione a Milanello a contatto con la squadra. Quale sarà poi la formula del nuovo contratto è tutto da vedere, ma è una questione che non viene considerata un problema. In ogni caso, però, oltre a Origi là davanti sarà necessario un altro giocatore da affiancare a Giroud. Scamacca, per il quale c'era stato soltanto un sondaggio con il Sassuolo, è uno dei possibili obiettivi anche se il costo, circa 40 milioni (si parlava infatti dell'inserimento di contropartite), è considerato alto dal Milan. Belotti, che non scalda particolarmente i cuori rossoneri, potrebbe finire per tornare di moda. Il Gallo si libera a zero dal Torino e ha un ingaggio decisamente alla portata. Non è escluso, in ogni caso, che la nuova proprietà possa decidere di investire in un grande centravanti per presentarsi al meglio al popolo milanista. Attenzione, quindi a Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City dopo il grande investimento su Haaland. L'operazione è ancora tutta da imbastire, ma mai dire mai.