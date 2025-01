Barcellona in crisi finanziaria, il Milan pensa al colpo Dani Olmo

La situazione intricata di Dani Olmo al Barcellona fa gola a diversi club europei, e tra questi c'è pure il Milan. Ricapitolando: i blaugrana, con diverse difficoltà, erano riusciti a tesserare l'attaccante acquistato dal Lipsia per 60 milioni di euro fino al 31 dicembre ma ora, scaduto quel termine, devono fornire nuove garanzie per garantire il posto in squadra anche nella seconda parte della stagione. Garanzie che, dice la Liga, non sono state fornite, il Barça entro domani vuole fare chiarezza ma, senza una mossa dell'ultimo minuto, rischia di perdere a zero il calciatore già a gennaio, vista una clausola inserita nel suo contratto.