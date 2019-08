Dalla Spagna: "Milan, Boban volerà a Madrid per Correa"

Zvonimir Boban scende di nuovo in campo. Il Cfo rossonero, secondo quanto riferisce Marca, è pronto a volare a Madrid per la 'missione Correa'. Ormai da molte settimane si parla della trattativa per portare l'argentino a Milano ma l'affare non si è ancora sbloccato perché il Diavolo mette sul piatto 42 milioni più il 30% di un'eventuale futura rivendita e l'Atletico vuole 50 mln. Il Milan di Gigio e Suso

Da qui il viaggio del dirigente milanista che - parlando alla Gazzetta dello Sport - ha chiarito come non intenda fare leva sulla volontà del giocatore, desideroso di trasferirsi in Italia. Il dialogo con i colchoneros sarà alla luce del sole e gli ottimi rapporti tra lo stesso Boban e il presidente biancorosso Miguel Angel Gil risulterebbero decisivi per colmare la distanza tra domanda e offerta. Ogni giorno è buono per la partenza e il croato potrebbe essere nella capitale spagnola già domani.

D'altra parte, a dispetto delle (diplomatiche) parole pronunciate in conferenza stampa ("Io voglio tutti, compreso Correa. Ma deciderà il club"), Simeone non ritiene il jolly offensivo fondamentale nel suo progetto e vorrebbe poter contare presto su un altro attaccante, Rodrigo (di proprietà del Valencia). La punta arriverebbe solo in caso di partenza di Correa. Alla fine, quindi, il trasferimento conviene a tutti. E si farà.

