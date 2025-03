Conceicao, sono ore di riflessione: il Milan davanti a un bivio. Decide anche... Giampaolo

In casa Milan sono ore di riflessione sul futuro di Sergio Conceiçao. Il terzo ko di fila non poteva non lasciare strascichi in un ambiente depresso e con una squadra apparsa palesemente scoraggiata. Il tecnico portoghese ha escluso l'ipotesi delle dimissioni ("Continuerò a lavorare forte, io sono con la squadra") e i dirigenti stanno cercando di capire il da farsi quando mancano 11 partite alla fine del campionato. Senza dimenticare la semifinale contro l'Inter da giocare in Coppa Italia (esclusiva Mediaset).