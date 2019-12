Attento Milan, il Napoli rilancia per Ibrahimovic

L'INTRIGO

L'intrigo Ibrahimovic si arricchisce di una nuova puntata, fuori il Bologna sono Milan e Napoli ad ambire all'attaccante svedese in vista di gennaio. Lo scatto rossonero è certificato dall'offerta già risaputa, due milioni di euro fino a giugno più altri quattro per la stagione 2020/21, oltre alla preferenza del giocatore per la piazza. Ma gli azzurri non ci stanno e tentano la controffensiva offrendo un contratto più ricco e tentando Zlatan. Ibra, niente Bologna

Il Milan dal canto suo non ha intenzione di muoversi dalle cifre già discusse con Raiola, per questo il Napoli prova a rilanciare contando oltretutto sul possibile (probabile?) apporto di Gennaro Gattuso, candidato alla panchina azzurra in caso di addio di Ancelotti. Svedese e italiano erano stati compagni proprio al Milan che, in caso di definitivo sorpasso sul lato economico, sarebbe beffato proprio da due ex. In casa rossonera si attende comunque con serenità la decisione dell'attaccante, consci di aver fatto tutto il possibile: manca poco alla scelta, a metà mese Ibrahimovic dovrebbe dare una risposta definitiva.