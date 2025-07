L'offerta dell'Arsenal da 63,5 milioni di euro, a cui aggiungere altri 10 mln di bonus, non ha ancora convinto lo Sporting Lisbona a privarsi di Gyokeres. Come svela ABola, i lusitani sono poco convinti dalle modalità con le quali raggiungere i bonus, a loro dire troppo complicati. La trattativa è di nuovo in una fase di stallo, e adesso la possibilità che salti definitivamente è alta.