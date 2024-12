Filippo Terracciano sembrava uno degli indiziati principali a lasciare il Milan nel mercato di gennaio, ma l'emergenza infortuni e la buona prova a centrocampo contro il Verona potrebbe aver cambiato le carte in tavola. L'agente del giocatore è stato chiaro: "Il ragazzo ha detto che se non sarà la società a decidere di mandarlo via, lui vuole restare. So che ci sono state delle richieste di informazioni, ma il Milan non ci ha detto nulla".