Dopo 3 anni David Silva torna a giocare: firma con squadra di Hong Kong

07 Ott 2026 - 16:16
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L'ex centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola David Silva torna a sorpresa in attività dopo tre anni di ritiro per unirsi al Supreme Sha Tin, squadra della Hong Kong Premier League. Silva aveva concluso la carriera nell'estate del 2023 in seguito a un grave infortunio al ginocchio riportato durante il ritiro precampionato con la Real Sociedad, in Spagna. "Non vedo l'ora di andare a Hong Kong per godermi la cultura, la gente e la cucina di Sha Tin, oltre al calcio locale", ha dichiarato il giocatore. Silva ha collezionato 125 presenze con la Spagna e ha fatto parte della rosa che ha vinto il Mondiale del 2010. Arrivato al Manchester City nel 2010, vi ha trascorso 10 stagioni conquistando 11 trofei importanti.

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