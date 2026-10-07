Frosinone, il retroscena di Stirpe: "Anche gli osservatori dell'Inter seguono Palmisani"

Non c'è solo la Juventus sul portiere del Frosinone e dell'Under 21, Lorenzo Palmisani. Da tempo, i bianconeri si sono fatti avanti, interessati al classe 2004, come confermato dall'agente Federico Pastorello nell'intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset.
Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha confermato che anche l'Inter segue il portiere da vicino: "Inter e Juventus su Palmisani? Sento tanti rumors, ma di richieste effettive e concrete, al di là degli osservatori che vengono a vedere le partite non ce ne sono. Queste vengono scambiate per interessi di società, ma oltre a questo non c'è niente di concreto", le parole a Sky Sport.