Milan, senti Dani Olmo: "Voglio fare il passo successivo"

Nel 2014 ha lasciato la cantera del Barcellona per trasferirsi alla Dinamo Zagabria, in Croazia è cresciuto, ha giocato la Champions e ha conquistato la maglia della nazionale maggiore spagnola e ora Dani Olmo è uno dei pezzi pregiati del mercato e può diventare uno dei grandi protagonisti della sessione invernale. Soprattutto dopo che ha annunciato la sua volontà di tentare una nuova avventura: "Voglio fare il passo successivo". Milan, Ibrahimovic in 48 ore

“L’estate scorsa era il momento ideale per fare un passo successivo - ha spiegato il classe 1998 in un’intervista ai microfoni di ‘Jugones’ - Alla fine non è successo e ho detto che ero ugualmente felice perché volevo giocare la Champions, ma penso che il mio ciclo sia finito e voglio fare il passo successivo per continuare a migliorare. Con me volevano effettuare il trasferimento più costoso nella storia della Croazia. Non so se è arrivata un’offerta”.

Un'offerta ufficiale forse ancora no, ma senza dubbio il capitano dell'Under 21 spagnola piace e molto al Milan, che a gennaio potrebbe salutare Paquetà e investire i soldi in arrivo dal Psg per il gioiello della Dinamo Zagabria. Il club croato valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro, ma l’eliminazione dalla Champions League potrebbe rendere meno esose le richieste dei croati.

Lo stesso Dani Olmo non ha mai nascosto di seguire con grande interesse il calcio italiano, dove anche Juve e Napoli lo seguono con attenzione. Il Milan è interessato da tempo, ma la concorrenza per i rossoneri si preannuncia piuttosto spietata.

