Milan sempre a caccia del trequartista ma si complica la pista Vlasic

Calhanoglu è passato al nemico e ora c'è una casella libera nel ruolo di trequartista. Dopo aver sondato nomi illustri come Isco e James Rodriguez, il Milan ha virato su Nikola Vlasic, ventitreenne croato del Cska Mosca. La trattativa è però molto complicata, visto che i dirigenti rossoneri puntano al prestito, mentre quelli russi non sembrano al momento intenzionati a fare marcia indietro dal proposito di lasciare partire il loro gioiello soltanto vendendolo per una cifra intorno ai 25/30 milioni.