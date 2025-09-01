Logo SportMediaset
Mercato

Milan: salta Joe Gomez

01 Set 2025 - 18:08

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, Joe Gomez resterà al Liverpool, qualunque cosa accada, anche se Marc Guehi completasse il suo trasferimento ad Anfield. Non ci sono, infatti, i tempi tecnici per completare il trasferimento al Milan.

