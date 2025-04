Milan, riscatto di Joao Felix sempre più lontano

Aveva iniziato la sua avventura con uno "scavetto" che aveva esaltato tutto il mondo Milan, ora sembra un corpo estraneo. JOao Felix non sta convincendo in rossonero. Il portoghese dopo l'ottimo impatto in Coppa Italia contro la Roma è andato via via perdendosi nel momento negativo della squadra senza riuscire a incidere in nessun modo. Per questa ragione i discorsi su un suo possibile riscatto dal Chelsea, dopo la magia dell'esordio si erano accesi, si sono raffreddati. L'ex golden boy con ogni probabilità tornerà a Londra dove i Blues decideranno il suo destino: provare a recuperarlo dopo il periodo negativo al Milan o esplorare il mercato e ulteriori possibilità di prestito/cessione.