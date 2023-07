Milan, Pulisic è più vicino: offerti 22 mln al Chelsea

LA TRATTATIVA

I rossoneri vogliono a tutti i costi l'americano: si riduce la distanza con i Blues

Il Milan stringe per Christian Pulisic. I rossoneri vogliono fortemente il duttile fantasista americano, e nelle ultime ore hanno intensificato ulteriormente i contatti con il Chelsea. Facendo pure passo avanti, visto che Furlani ha messo sul piatto una nuova offerta per portare a casa l'asso a stelle e strisce. La seconda precisamente, che secondo The Athletic si attesta intorno ai 22 milioni di euro. Una cifra ben superiore a quella dei giorni scorsi, ferma a quota 14 mln.

Tra le parti c'è ancora distanza visto che gli inglesi chiedono 25 mln, ma è molto più assottigliata: Moncada conta fortemente sulla volontà del giocatore, che da tempo ha un accordo col Milan. Non a caso il Lione, che giorni fa ha fatto giungere una proposta scritta ai londinesi di 25 milioni di euro resta una soluzione di secondo piano per l'ex Borussia Dortmund. Pulisic sarebbe un primo rinforzo di peso per il reparto avanzato di Pioli, che lunedì prossimo darà il via al ritiro: al momento gli unici intoccabili sono Leao e Giroud. Origi, Messias, Saelemaekers, De Ketelaere ed Adli invece, risultano essere nella lista dei sacrificabili.