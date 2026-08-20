Milan, per Tomori si apre l'opzione Aston Villa: le cifre dell'affare

L'Aston Villa muove passi concreti verso Fikayo Tomori, inserito nella lista dei cedibili del Milan in seguito alle valutazioni di Ruben Amorim.
Il difensore inglese avrebbe dato la disponibilità al ritorno in Premier League, mettendo i Villains in cima alle proprie preferenze nonostante il club di Birmingham mantenga aperte altre opzioni per il reparto arretrato.
Le parti sono in contatto per definire l'operazione, valutata dai dirigenti rossoneri tra i 10 e i 15 milioni di euro: una cifra che permetterebbe al Milan di spostare subito il budget su un nuovo rinforzo difensivo. Su Tomori resta vigile anche la Juventus.