Milan: per Bennacer è il giorno delle visite mediche. Ma l'abbigliamento...

Dopo Rade Krunic e Theo Hernandez (e in attesa che si definisca l'arrivo di Correa dall'Atletico Madrid), ecco il terzo colpo del Milan: Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli che ha appena conquistato la Coppa d'Africa con l'Algeria (premiato oltretutto come MVP della competizione) è sbarcato oggi intorno all'ora di pranzo a Milano (con un abbigliamento decisamente suggestivo, come si può vedere dalla foto dei colleghi di Radio Rossonera) per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto coi rossoneri. Per Bennacer è pronto un quinquennale con ingaggio di partenza fissato a 1,5 milioni di euro a stagione, mentre all'Empoli andranno 16 milioni di euro per 2 di bonus. Dopo i test medici e la firma, l'algerino godrà ovviamente di alcuni giorni di riposo per riprendersi dalle fatiche della Coppa d'Africa, per aggregarsi al gruppo presumibilmente ai primi di agosto.