Milan, Moncada su Theo: "Non possiamo perdere giocatori a 0"

Tiene banco in casa Milan la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori rossoneri che stanno trattando con la società per prolungare (e in alcuni casi, come Reijnders, adeguare) il loro accordo. Un discorso a parte lo merita Theo Hernandez: il terzino francese è in scadenza 2026 e le prestazioni deludenti di questa stagione hanno rallentato i discorsi sul suo rinnovo. Moncada, capo osservatore dei rossoneri, ha dichiarato che: "Il Milan non può permettersi di perdere giocatori a zero". Una dichiarazione che lascia spazio solo a due scenari per Theo: il rinnovo o la cessione a giugno.