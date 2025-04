Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato della situazione di Jovic. "Bravo a lui e al mister, hanno lavorato per arrivare a questo livello. Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo, non è un rinnovo ma un'opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite", ha detto a Dazn.