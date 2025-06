Milan, Modric non si sbilancia: "Contatti, ma nessuna decisione"

Nonostante le indiscrezioni sempre più insistenti su un suo trasferimento al Milan e il contatto diretto con Igli Tare, Luka Modric non si sbilancia sul suo futuro in rossonero. "Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera - ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia in vista della sfida con la Repubblica Ceca valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 -. Ci sono stati contatti e telefonate, ma ho messo tutto da parte perché ora voglio concentrarmi sulla Nazionale". "In questo periodo è normale non sapere dove si andrà - ha aggiunto il fantasista -. Ma non credo che debba compromettere la concentrazione di nessuno".