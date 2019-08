Correa sempre più vicino al Milan. Secondo il quotidiano spagnolo 'As' il suo agente Agustín Jimenez ha preso questa mattina un volo per Milano per sbloccare in maniera definitiva la trattativa con i rossoneri. Secondo il quotidiano spagnolo l'affare ruota attorno all'acquisto da parte dell'Atletico Madrid di Rodrigo dal Valencia. Stando ad 'As' il Milan non vuole offrire per il calciatore dell'Atletico Madrid più dei 40 milioni mentre l'Atletico ne chiede 55.