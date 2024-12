Il Real Madrid ha il diritto di recompra (per 9 milioni nel 2025 e per 12 nel 2026) su Alex Jimenez, acquistato in estate dal Milan per 5 milioni di euro proprio dai Blancos. Ma, spiega la Gazzetta dello Sport, il club rossonero proverà a rinegoziare i termini dell'accordo come fatto ai suoi tempi con Brahim Diaz: non sarà comunque semplice.