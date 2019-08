Nuova possibile destinazione per Andrè Silva. L'attaccante in uscita del Milan, secondo quanto riporta 'Sport', è finito nel mirino dell'Espanyol, alla ricerca di una punta dopo la partenza di Borja Iglesias, andato al Betis. Il club rossonero ha bisogno di un paio di cessioni per poter dare l'assalto a Angel Correa. Il giocatore portoghese potrebbe andare nel club di Barcellona in prestito con obbligo di riscatto, soluzione gradita al 'Diavolo'.