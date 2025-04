Milan, il borsino dei rinnovi: fiducia per Maignan, gelo su Theo

Il Milan vive uno dei momenti più felici della stagione: dopo la roboante vittoria nel derby, i rossoneri si sono confermati a Venezia. Un successo che dà continuità, uno dei principali punti deboli del Diavolo nel corso di tutta la stagione. E al centro delle critiche sono finiti spesso, anche a ragione, diversi senatori della squadra: da Maignan a Theo passando per Leao. Le critiche hanno colpito in particolare i due francesi che, oltre a non esprimersi in campo al loro livello, stanno giocando una partita fuori dal campo con la società: entrambi sono in scadenza nel 2026. Un elemento che mette Furlani e co davanti a un bivio: trovare un accordo per un prolungamento di contratto oppure salutarsi a giugno.