Milan, il borsino dei prestiti: ecco chi potrebbe essere riscattato e chi no

Il Milan comincia a fare i conti con i giocatori che ha ceduto in prestito con diritto di riscatto: secondo La Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno un tesoretto potenziale di circa 90 milioni di euro, ma non tutti chiaramente verranno incassati. Tra i riscatti più probabili ci sono quello di Morata da parte del Galatasaray (8 milioni), Kalulu da parte della Juventus (14 milioni) e Vasquez da parte dell'Empoli (1 milone), anche se ultimamente ha perso il ruolo di titolare. Il più difficile è quello di Okafor da parte del Napoli (23,5 milioni), mentre in bilico ci sono Bennacer (Marsiglia, 12 milioni), Pobega (Bologna, 12 milioni), Adli (Fiorentina, 10 milioni) e Colombo (Empoli, 7 milioni).