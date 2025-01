Nel pre-partita di Juventus-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sul mercato del Diavolo. "Tutti sanno che è un grande giocatore, ha giocato nel Tottenham e nella nazionale inglese. Quando c’è uno sul mercato come Walker c’è tanto interesse - ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Non va contro le nostre strategie. È forte, è un leader, domina nello spogliatoio. Stiamo verificando cosa è possibile e cosa non è possibile”.