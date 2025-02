Intervistato da Dazn, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato sull'arrivo al Milan di Santiago Gimenez: "Crediamo molto in lui, abbiamo fatto un grande investimento - ha assicurato il consulente di RedBird per il club rossonero -. Lui è forte in aria, ha dimostrato che ha capacità anche di fare assist. Sa aiutare squadra e ha margine di crescita. Dobbiamo aiutarlo nell'ambientamento e l'importante è che stia bene".