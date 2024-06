Milan: Ibrahimovic annuncia Fonseca, Kia intanto non molla su Zirkzee e vede Giuntoli

MILAN

Domani l'ufficialità del nuovo tecnico rossonero ma la Juve intanto sonda il terreno per l'attaccante olandese

© Getty Images Ibrahimovic per Fonseca, Giuntoli per... Zirkzee: il Milan si prepara ad annunciare il nuovo tecnico - e lo farà domani con il primo intervento uffiiciale di Zlatan da dirigente - ma intanto deve guardarsi le spalle per l'inserimento - o meglio, lo sguardo attento e vigile - della Juve sull'attaccante olandese. Se i rossoneri vogliono chiudere l'affare dovranno in tempi rapidi giungere a patti con Kia Joorabchian: non basta infatti pagare la clausola che libera il giocatore dal Bologna, sul tavolo ci sono i 15 milioni di commissione chiesti dal suo agente, parte integrante della trattativa.

Complice, dall'altra parte, il dialogo per Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli ha avuto modo di discutere con Kia anche di Zirkzee, riprendendo un discorso tenuto sempre sotto traccia ma mai in realtà interrotto. La Juve è insomma pronta a inserirsi, approfittando della fase di impasse rossonera: per il Milan, che sull'olandese ha impostato il suo piano di ricostruzione per il dopo-Giroud, c'è insomma una sola possibilità, pagare le commissioni richieste. La palla, ora come ieri, è nelle mani di Cardinale: Ibra ne è, societariamente parlando, il suo alter-ego, ecco perché giovedì la sua prima conferenza non sarà solo l'occasione per l'annuncio di Fonseca.