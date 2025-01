"Rashford lo conosco molto bene, ho giocato con lui quando era giovane. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, siamo uno dei club più importanti al mondo, tutti vogliono giocare per il Milan. È un’operazione non facile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo". Così Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport nel pre partita di Milan-Cagliari.