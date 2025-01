Milan-Gimenez: dopo la pausa Champions l'ultimo decisivo assalto

Una pausa forzata, di 24 ore. Oggi, insomma. Oggi che si gioca la Champions, con l'ultima giornata che definisce la classifica e distribuirà promozioni e bocciature, con gli esami di riparazione per chi dovrà far ricorso agli spareggi per accedere agli ottavi. Il Milan si gioca il pass diretto a Zagabria, il Feyenoord è di scena a Lille, con la sicurezza dei playoff già in tasca e qualche speranza di poter ambire al jackpot. Parola al campo, dunque. Priorità assoluta. Da domani, però, si riavvolgerà il nastro e rossoneri e olandesi riprenderanno il discorso Gimenez: tempi stretti e volontà contrastanti, ma dichiarate. I rossoneri vogliono la punta messicana, gli olandesi fanno muro. Un muro che solo sotto la spinta del giusto ammontare di euro può sgretolarsi. La prima offerta del Milan, una sorta di avanscoperta, non ha scalfito pressoché nulla, in un gioco delle parti quasi scontato. Di certo è servita però a fare da sponda alla volontà del giocatore che vede nel suo passaggio in rossonero un upgrade da non lasciarsi sfuggire. Servono circa 40 milioni per convincere il Feyonoord: la nuova proposta milanista ci si avvicinerà di molto. C'è tempo fino al 3 febbraio, da domani ogni momento potrebbe essere quello giusto. Con la speranza che cova sotto traccia di poter avere Gimenez già "appaltato" per il derby di domenica, se non in campo almeno in tribuna per seguire il match.