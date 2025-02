Daniele Bonera resta sulla panchina del Milan Futuro. Nonostante le voci su un possibile esonero (il club ha trattato realmente con Bollini prima di ricevere un no definitivo all'offerta e valutato con attenzione la pista Guidi) i rossoneri si affideranno ancora all'ex difensore in occasione della prossima sfida di Serie C contro la Pianese. Una sfida a dir poco delicata, con i rossoneri in piena zona play-out.