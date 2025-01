Milan Futuro: Bonera a rischio dopo il pesante ko contro la Torres

Panchina a rischio per Daniele Bonera dopo la pesante sconfitta per 5-1 rimediata da Milan Futuro contro la Torres, che al termine del primo tempo era già avanti di quattro gol. Una delle poche note positive l'esordio di Maximilian Ibrahimovic, entrato al 72' e autore dell'assist per il gol della bandiera dei giovani rossoneri firmato Magrassi al minuto 86. "Bisogna andare avanti, resettiamo velocemente quest'incidente - ha detto a fine gara Bonera, come riportato da milannews - Come è successo altre volte, ci siamo rialzati e lo faremo anche adesso sicuramente. Abbiamo bisogno sicuramente di resettare, di trovare nuove energie".