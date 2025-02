Massimo Oddo torna al Milan. E lo fa da allenatore del Milan Futuro dopo l'esonero di Daniele Bonera, ieri finito ko contro il Pescara in rimonta. Nella scorsa stagione l'ex tecnico del Pescara ha guidato per alcuni mesi il Padova in Serie C (è stato chiamato ad aprile), finito ko al secondo turno dei play-off.