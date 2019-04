MILAN-EVERTON: LEO IN BRASILE FORSE LA PROSSIMA SETTIMANA

06/04/2019

Arriva la smentita sul viaggio brasiliano di Leonardo per Everton. Sky Sports Brasil, che aveva dato la notizia, ha rettificato spiegando che il direttore dell'area tecnica rossonera non è ancora in Brasile dove arriverà con ogni probabilità nel corso della prossima settimana. Resta l'intento: quello di convincere il Gremio a cedere Everton.