Milan e Galatasaray ufficializzano Rafael Leao: le cifre esatte del trasferimento

30 Ago 2026 - 12:14
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Il Galatasaray ha annunciato ufficialmente Rafael Leao: "Riguardo al trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao, è stato raggiunto un accordo con il club del giocatore, AC Milan S.p.A. In tale ambito, al club del calciatore verrà corrisposto un importo fisso di trasferimento pari a 38.000.000 di Euro. Inoltre, il 20% del profitto derivante dalla successiva vendita del calciatore verrà corrisposto ad AC Milan S.p.A. Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale valido a partire dalla stagione 2026-2027. In base all'accordo raggiunto, al calciatore verrà corrisposto un compenso garantito netto di 10.000.000 di Euro per ciascuna stagione". Il club turco non specifica l bonus: per quanto riguarda il cartellino sarà di 38 milioni più 5 di bonus mentre lo stipendio 10 milioni più 2 di bonus.

Anche il Milan ha salutato il portoghese: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceiçao Leao al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".

Il saluto social dei rossoneri: "Sette anni insieme e così tanti momenti indimenticabili. Grazie di tutto, Rafa"

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