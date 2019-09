Il contratto di Gianluigi Donnarumma preoccupa il Milan. Il portiere è legato ai rossoneri fino a giugno 2021 e la dirigenza non vuole veder partire il giovane talento classe 1999. Il contratto da 6 milioni di euro firmato dal giocatore con la coppia Fassone-Mirabelli però, non rientra più negli standard economici del nuovo corso societario di Maldini, Boban e Gazidis, pronti a offrire 5 milioni di euro. all’anno. L'unica soluzione possibile sembra quella di trovare un compromesso per il bene di entrambi: quello sportivo per il giocatore, che non ha mai negato di voler rimanere al Milan, e quello economico per la società. Lo riporta il Corriere dello Sport.