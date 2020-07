Milan, dalla Francia: Psg e Manchester City su Bennacer

GLI SCENARI

Protagonista di una grande seconda parte di stagione, Ismael Bennacer ha attirato le attenzioni di alcuni fra i top club europei. Secondo il sito francese Le10Sport, Manchester City e Paris Saint-Germain sarebbero in prima fila per il centrocampista algerino del Milan. In particolare, sarebbe il connazionale Riyad Mahrez a spingerebbe il 22enne Bennacer ad accettare la corte del club di Pep Guardiola

E per un milanista che potrebbe partire ecco un obiettivo di mercato che potrebbe sfumare. L'attaccante del Real Madrid Luka Jovic ha numerosi estimatori in giro per l'Europa. Il centravanti serbo ha faticato ad integrarsi nelle fila dei Blancos e per questo potrebbe essere ceduto.

Secondo Marca, in prima fila per Jovic ci sarebbe il Monaco. Ma dall'Inghilterra si parla del centravanti ex Eintracht Francoforte come possibile obiettivo del Newcastle nel caso vada in porto il passaggio della proprieà del club ad un fondo dell'Arabia Saudita.