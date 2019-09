Chiusa la sessione estiva del calciomercato, emergono alcuni dettagli su alcune trattative che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. In particolare sul corteggiamento del Milan a Correa. Secondo quanto riporta As, la trattativa tra i rossoneri e l'Atletico Madrid in realtà non sarebbe mai stata vicina alla chiusura. La differenza tra richiesta (50 milioni) e offerta (40 milioni), infatti, era troppo elevata.