Il Milan fa sul serio per Marcus Rashford: seconto The Athletic ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage dell'attaccante inglese, in particolare il fratello agente, e la dirigenza rossonera. Al momento si tratterebbe solamente di colloqui esplorativi, ma l'intenzione dei freschi Supercampioni d'Italia è quella di provare a strappare al Manchester United un accordo per un trasferimento in prestito fino a giugno.